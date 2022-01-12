Пол Скоулз назвал двух тренеров, которых хотел бы видеть в «Манчестер Юнайтед»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз назвал двух специалистов, которых ему хотелось бы видеть на посту главного тренера «красных дьяволов».
«Это Конте и Почеттино. Я бы хотел увидеть одного из этих тренеров. Мы знаем, что Конте на одном уровне с Гвардиолой, Клоппом и Тухелем. Это факт. «Манчестер Юнайтед» нужен такой тренер. Болельщикам «Тоттенхэма» это не понравится, но я скажу, что «Юнайтед» стоит постараться пригласить его летом.
Уже заметно, что Конте расстроен игроками «Тоттенхэма», он хочет другого. В «МЮ» он может сделать нечто особенное. Я также считаю Почеттино великолепным тренером. Мне нравится то, что он делает, и то, что он делал раньше в «Тоттенхэме», — сказал Скоулз в подкасте Webby & O’Neill.
Видеообзор матча «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон»
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