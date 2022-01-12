Губерниев: Смолов — легенда переходов. «Динамо» в него верит, поможет им

Спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о возможном переходе нападающего «Локомотива» Фёдора Смолова в московское «Динамо».

«Смолов — легенда переходов. Желаю ему удачи. Если его подписали, значит, «Динамо» в него верит. Поможет им. Футболист он по нашим меркам неплохой. Вызовов много, может, за счёт этого перехода на чемпионат мира попадёт. Удачи ему!» — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Ранее СМИ сообщали, что московское «Динамо» и нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов близки к договорённости. Стороны согласовывают детали сотрудничества. Бело-синие предложили форварду контракт на 1,5 года с опцией продления ещё на один год. При этом «Локомотив» готов отпустить Смолова в «Динамо» за символическую сумму.



Действующее соглашение форварда с железнодорожниками рассчитано до лета 2022 года. Зарплата Смолова в «Локомотиве» составляет € 3,1 млн, в то время как лидеры «Динамо» получают в разы меньше.



31-летний Смолов забил 7 голов в 15 матчах Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона. «Динамо» набрало 36 очков в 18 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2021/2022. «Локомотив» (28) — на 6-м месте.