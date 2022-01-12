«Локомотив» объявил о переходе Смолова в «Динамо»

Нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов перешёл в московское «Динамо», об этом железнодорожники сообщили на своём официальном сайте, не раскрывая подробностей сделки.

За железнодорожников Фёдор выступал с августа 2018 года, провёл 95 матчей и забил 29 голов. В составе «Локомотива» Смолов дважды выигрывал Кубок страны, стал обладателем Суперкубка, завоевал серебряные и бронзовые медали чемпионата России.

Ранее СМИ сообщали, что бело-синие предложили форварду контракт на 1,5 года с опцией продления ещё на один год. При этом «Локомотив» был готов отпустить Смолова в «Динамо» за символическую сумму.

31-летний Смолов забил 7 голов в 15 матчах Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона. «Динамо» набрало 36 очков в 18 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2021/2022. «Локомотив» (28) — на 6-м месте.