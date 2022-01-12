Патрис Эвра: я играл в одной команде с геями

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Патрис Эвра признался, что выступал в одной команде с представителями нетрадиционной сексуальной ориентации.

«Когда я выступал в Англии, к нам привели человека, чтобы обсудить тему гомосексуализма. Кто-то из моих коллег сказал: «Это противоречит моей религии. Если в раздевалке есть гомосексуалист, пусть уходит из клуба». Были и другие комментарии.

Тогда я сказал: «Заткнитесь». Я играл с геями в одной команде. Они открыто мне признавались в этом, когда мы общались лицом к лицу. Но открыто заявлять об этом боялись. В каждом клубе есть минимум два гея. Но если в мировом футболе ты делаешь такое признание, это конец», — приводит слова Эвра Le Parisien.

Видеообзор матча «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон»:

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