ЦСКА близок к аренде полузащитника «Лилля» Языджи с правом выкупа за € 12 млн

ЦСКА и «Лилль» во вторник, 11 января, продвинулись в переговорах по аренде полузащитника французской команды Юсуфа Языджи, пишет издание La Voix des Sports.

По информации источника, стороны могут финализировать сделку до конца недели. Это будет аренда с возможностью выкупа за € 12 млн. Языджи хочет получать больше игрового времени.

В нынешнем сезоне Языджи провёл за «Лилль» 21 матч во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Юсуфа в € 15 млн. До «Лилля» турецкий полузащитник выступал лишь у себя на родине за местный «Трабзонспор».



ЦСКА в 18 матчах набрал 30 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.