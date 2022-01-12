Денис Черышев заразился коронавирусом
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Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев перед сегодняшней тренировкой команды сдал положительный тест на коронавирус, сообщает Marca.
Помимо Черышева, положительные результаты зафиксированы у хавбека Элдера Кошты и форварда Макси Гомеса. «Валенсия» освободила футболистов от тренировки, они отправились домой на самоизоляцию.
Вчера коронавирус обнаружили у двух других игроков «Валенсии» — защитника Даниэля Васса и голкипера Яспера Силлессена.
Следующий матч «Валенсия» проведёт 16 января. Команда сыграет с «Атлетико Балеарес» в 1/8 финала Кубка Испании.
Обзор матча «Реал Мадрид» — «Валенсия» в рамках 20-го тура Ла Лиги:
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