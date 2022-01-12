Отец Дениса Черышева: сын отлично себя чувствует, без симптомов. Сейчас отдохнёт

Дмитрий Черышев, отец полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева, рассказал о состоянии сына после того, как у него обнаружили коронавирус.

«Чувствует себя Денис отлично, без симптомов. Но тест показал наличие вируса. Подхватил, хорошо, что чувствует себя великолепно. Вернулся сейчас домой после тренировки. Сейчас будет ждать момента, когда сдаст отрицательный тест. Спортивные люди в любом случае полегче его переносят. Сейчас отдохнёт», — сказал Дмитрий Черышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Помимо Черышева, сегодня положительные результаты были зафиксированы у хавбека Элдера Кошты и форварда Макси Гомеса. Вчера коронавирус обнаружили у двух других игроков «Валенсии» — защитника Даниэля Васса и голкипера Яспера Силлессена.

Следующий матч «Валенсия» проведёт 16 января. Команда сыграет с «Атлетико Балеарес» в 1/8 финала Кубка Испании.