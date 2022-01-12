«Кокорина ещё ждём». Глушаков — о новичках «Химок»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков на фоне информации о возможном трансфере в подмосковный клуб Юрия Жиркова пошутил, что ждёт в команде ещё и Александра Кокорина из «Фиорентины».

«Жирков — это хороший футболист. Я не знаю, в какой он сейчас форме. Но если футболист хочет играть дальше, то он продолжает. Не просто же так он вернулся обратно в футбол. Он и не заканчивал в принципе, а был без команды.

Жирков молодой и перспективный. Что вы смотрите в паспорт всё время. Не надо туда смотреть. Главное — есть желание, мотивация. Если человек физически справляется, то на возраст не надо смотреть.

Мамаев тоже ещё молодой: 33 или сколько ему. Как мне эта связка? Кокорина ещё ждём.

Действительно ли можем подписать Кокорина? А я откуда знаю? Безусловно, хотел бы видеть его в «Химках». Он ещё в порядке, просто ему голову нужно чуть-чуть разгрузить — и всё. Я думаю, все проблемы и травмы идут оттуда.

Думаю, время покажет. Тренер расставит всех по местам, и будем играть. В любом случае это игроки, которые добились чего-то в российском футболе и не только. С таким громадным опытом должны помочь. Главное, чтобы здоровье было у ребят», — приводит слова Глушакова «Спорт-экспресс».