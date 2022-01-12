«Кокорина ещё ждём». Глушаков — о новичках «Химок»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков на фоне информации о возможном трансфере в подмосковный клуб Юрия Жиркова пошутил, что ждёт в команде ещё и Александра Кокорина из «Фиорентины».
«Жирков — это хороший футболист. Я не знаю, в какой он сейчас форме. Но если футболист хочет играть дальше, то он продолжает. Не просто же так он вернулся обратно в футбол. Он и не заканчивал в принципе, а был без команды.
Жирков молодой и перспективный. Что вы смотрите в паспорт всё время. Не надо туда смотреть. Главное — есть желание, мотивация. Если человек физически справляется, то на возраст не надо смотреть.
Мамаев тоже ещё молодой: 33 или сколько ему. Как мне эта связка? Кокорина ещё ждём.
Действительно ли можем подписать Кокорина? А я откуда знаю? Безусловно, хотел бы видеть его в «Химках». Он ещё в порядке, просто ему голову нужно чуть-чуть разгрузить — и всё. Я думаю, все проблемы и травмы идут оттуда.
Думаю, время покажет. Тренер расставит всех по местам, и будем играть. В любом случае это игроки, которые добились чего-то в российском футболе и не только. С таким громадным опытом должны помочь. Главное, чтобы здоровье было у ребят», — приводит слова Глушакова «Спорт-экспресс».
- 12 января 2022
-
15:24
-
15:22
-
15:12
-
15:10
-
15:06
-
15:04
-
14:49
-
14:47
-
14:19
-
14:18
-
14:04
-
13:40
-
13:39
-
13:24
-
13:07
-
13:06
-
13:03
-
12:55
-
12:32
-
12:32
-
12:13
-
12:02
-
11:58
-
11:47
-
11:40
-
11:19
-
11:15
-
11:06
-
10:53
-
10:31
-
10:23
-
10:02
-
09:59
-
09:40
-
09:36