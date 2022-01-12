Гроувз: убрал бы Роналду из состава «МЮ», потому что он масштабнее и важнее любого тренера

Бывший игрок «Арсенала» Перри Гроувз считает, что португальский нападающий Криштиану Роналду негативно влияет на игру «Манчестер Юнайтед».
«Что бы я сделал первым делом, если бы меня позвали тренировать «МЮ»? Я бы убедился, что там нет Криштиану Роналду. Я бы убрал его из состава, потому что он более масштабная личность, чем любой тренер.
Например, Маурисио Почеттино приходит в «МЮ», но Роналду всё равно будет более важен, чем он. В клубе нельзя иметь игрока, который будет значить больше, чем тренер.
Роналду по-прежнему будет забивать голы, но если клуб хочет прогрессировать и иметь современную модель игры с прессингом, то это не к Криштиану.
Нужно иметь чёткую философию развития клуба. Я думаю, что в поведении «Манчестер Юнайтед» было немного высокомерия: мы — «Юнайтед», и мы можем покупать лучших игроков. Им не нужен был Джейдон Санчо, им не нужен был Роналду. Это были тщеславные подписания», — приводит слова Гроувза TalkSport.
Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.
- 12 января 2022
-
15:24
-
15:22
-
15:12
-
15:10
-
15:06
-
15:04
-
14:49
-
14:47
-
14:19
-
14:18
-
14:04
-
13:40
-
13:39
-
13:24
-
13:07
-
13:06
-
13:03
-
12:55
-
12:32
-
12:32
-
12:13
-
12:02
-
11:58
-
11:47
-
11:40
-
11:19
-
11:15
-
11:06
-
10:53
-
10:31
-
10:23
-
10:02
-
09:59
-
09:40
-
09:36