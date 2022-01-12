Гроувз: убрал бы Роналду из состава «МЮ», потому что он масштабнее и важнее любого тренера

Бывший игрок «Арсенала» Перри Гроувз считает, что португальский нападающий Криштиану Роналду негативно влияет на игру «Манчестер Юнайтед».

«Что бы я сделал первым делом, если бы меня позвали тренировать «МЮ»? Я бы убедился, что там нет Криштиану Роналду. Я бы убрал его из состава, потому что он более масштабная личность, чем любой тренер.

Например, Маурисио Почеттино приходит в «МЮ», но Роналду всё равно будет более важен, чем он. В клубе нельзя иметь игрока, который будет значить больше, чем тренер.

Роналду по-прежнему будет забивать голы, но если клуб хочет прогрессировать и иметь современную модель игры с прессингом, то это не к Криштиану.

Нужно иметь чёткую философию развития клуба. Я думаю, что в поведении «Манчестер Юнайтед» было немного высокомерия: мы — «Юнайтед», и мы можем покупать лучших игроков. Им не нужен был Джейдон Санчо, им не нужен был Роналду. Это были тщеславные подписания», — приводит слова Гроувза TalkSport.

Неудачный финт Роналду

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