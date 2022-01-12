Канчельскис: уход Смолова — серьёзная потеря для «Локо». В клубе сами не знают, чего хотят

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением о переходе нападающего «Локомотива» Фёдора Смолова в московское «Динамо».

«Для «Локомотива» уход Смолова — это упущение. Фёдор — нападающий хороший, в «Локо» в конце неплохо начал играть. В клубе просто непонятно, что творится сейчас: то приходят, то уходят, программы создают, был неплохой результат с Николичем, его убрали. В «Локомотиве» сами не знают, чего хотят. Для них это серьёзная потеря.



В «Динамо» есть хорошие амбициозные нападающие, которые неплохо себя зарекомендовали. Смолову надо тоже проявить и зарекомендовать себя. Понятно, что изначально он будет игроком стартового состава. Посмотрим, как Фёдор заиграет и ситуация будет развиваться — время покажет», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.