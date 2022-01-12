Тухель: «Челси» может играть как по схеме 5-3-2, так и по 4-4-2. У нас есть свой стиль

Главный тренер «Челси» Томас Тухель ответил на вопрос о том, какие формации может использовать его команда.

«Мы – «Челси». У нас есть свой стиль, у нас есть свои позиции и у нас достаточно возможностей. Мы можем играть с двумя нападающими, можем играть по схеме 5-3-2, мы много раз действовали так с мячом и без мяча.

У нас есть такая же возможность играть с тремя нападающими. Мы можем использовать схему 4-4-2, как это было в матче с «Тоттенхэмом» неделю назад, так что у нас есть несколько вариантов», — цитирует Тухеля сайт «Челси».

Видеообзор матча английской Премьер-лиги «Челси» — «Ливерпуль» (2:2):

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