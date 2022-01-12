«Бавария» продлила контракт с Команом до 2027 года

«Бавария» объявила о продлении контракта с вингером Кингсли Команом. Новое соглашение рассчитано до июня 2027 года, сообщает пресс-служба команды.

Предыдущий контракт истекал в 2023 году.

Фото можно посмотреть в «твиттере» «Баварии».

Ранее сообщалось, что 25-летний француз будет получать по новому контракту с «Баварией» более € 17 млн в год до уплаты налогов.



Напомним, Коман перешёл в «Баварию» из «Ювентуса» в 2017 году за € 17 млн. В нынешнем сезоне Кингсли принял участие в 10 матчах чемпионата Германии и забил 4 гола. С 2015 года Коман вызывается в национальную команду Франции.



«Бавария» в 18 матчах набрала 43 очка и занимает 1-е место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги сезона-2021/2022.