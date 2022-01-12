«Бавария» продлила контракт с Команом до 2027 года
Поделиться
«Бавария» объявила о продлении контракта с вингером Кингсли Команом. Новое соглашение рассчитано до июня 2027 года, сообщает пресс-служба команды.
Предыдущий контракт истекал в 2023 году.
Фото можно посмотреть в «твиттере» «Баварии».
Ранее сообщалось, что 25-летний француз будет получать по новому контракту с «Баварией» более € 17 млн в год до уплаты налогов.
Напомним, Коман перешёл в «Баварию» из «Ювентуса» в 2017 году за € 17 млн. В нынешнем сезоне Кингсли принял участие в 10 матчах чемпионата Германии и забил 4 гола. С 2015 года Коман вызывается в национальную команду Франции.
«Бавария» в 18 матчах набрала 43 очка и занимает 1-е место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги сезона-2021/2022.
Комментарии
- 12 января 2022
-
17:03
-
16:51
-
16:24
-
16:21
-
16:13
-
16:07
-
15:47
-
15:46
-
15:42
-
15:24
-
15:22
-
15:12
-
15:10
-
15:06
-
15:04
-
14:49
-
14:47
-
14:19
-
14:18
-
14:04
-
13:40
-
13:39
-
13:24
-
13:07
-
13:06
-
13:03
-
12:55
-
12:32
-
12:32
-
12:13
-
12:02
-
11:58
-
11:47
-
11:40
-
11:19
Партнерский контент