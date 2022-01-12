Представитель Фёдора Смолова прокомментировал переход форварда из «Локомотива» в «Динамо»

Герман Ткаченко, президент компании Prosportsmanagent и представитель Фёдора Смолова, прокомментировал переход нападающего из «Локомотива» в «Динамо».



«Переход Смолова в «Динамо» — команду, представляющую самый прогрессирующий и содержательно привлекательный проект в русском футболе, это круто и говорит об уровне Феди. Но это ещё и очень ответственно. Мы очень довольны проделанной работой», — сказал Ткаченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



Ранее СМИ сообщали, что бело-синие предложили форварду контракт на 1,5 года с опцией продления ещё на один год. При этом «Локомотив» был готов отпустить Смолова в «Динамо» за символическую сумму.



31-летний Смолов забил семь голов в 15 матчах Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона. «Динамо» набрало 36 очков в 18 матчах и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2021/2022. «Локомотив» (28) — на шестом месте.

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