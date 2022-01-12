Кузяев: «Зенит» должен подготовиться и в боевой готовности подойти к матчам с «Бетисом»

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев высказался перед началом зимних сборов санкт-петербургского клуба.
«Как провёл каникулы? Замечательно! Съездил в Мексику, провёл там две недели, мне очень понравилось. Запоминающийся отдых — я был там впервые, интересно было побывать в этой стране, у пирамид майя в Чичен-Ице, на экскурсиях в пещерах и сенотах. Остался очень доволен поездкой — мне нравится полежать на пляже, позагорать, поплавать в море, а там этого было вдоволь.
Поддерживал ли форму? Конечно, поддерживал! Понимал, что не надо запускать себя, не позволял лишнего в плане еды. Лёгкие пробежки, работа в зале, всё стандартно. Так что к сборам подошёл в нормальной форме.
Какие ожидания от зимних сборов? Традиционные для себя и для всей команды — хорошо подготовиться, поработать, набрать кондиции и в боевой готовности подойти к матчам с «Бетисом», — приводит слова Кузяева официальный сайт «Зенита».
- 12 января 2022
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