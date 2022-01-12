Жеребьёвка «Кубка Легенд» прошла в среду в офисе «Чемпионата»

В среду, 12 января, состоялась жеребьёвка «Кубка Легенд», которая впервые прошла в офисе редакции «Чемпионата». В ней приняли участие футболисты сборной легенд России – Павел Погребняк и Егор Титов.

Результаты жеребьёвки:

Группа А

Сборная легенд России

Сборная легенд Хорватии

Сборная легенд Испании

Группа B

Сборная Звёзд

Сборная легенд Италии

Сборная легенд Португалии

Егор Титов, футболист команды сборной легенд России:



«Я играю в «Кубке Легенд» с 2011 года, Аленичев и Филимонов принимали участие во всех матчах. Поэтому мне есть к чему стремиться. Амбиции есть у всех. В команде Звёзд заслуженные люди – чемпионы мира и Европы. Конечно, им не хочется проигрывать. Понятно, что для них Москва – это красота. Они не скрывают, что получают удовольствие. Но, с другой стороны, сначала определитесь – вы только отдыхаете красиво или ещё и в футбол играете. У нас же задача только одна – выиграть».



Павел Погребняк, футболист команды сборной легенд России:



«Кубок Легенд» – это сближение между командами. Поиграть против Мендьеты, Матерацци – большой стимул и ответственность для меня. Мы все хотим победить. Наш состав состоит из максималистов, которые хотят выигрывать».

«Кубок Легенд» пройдёт в Москве с 28 по 30 января на площадке Дворца спорта «Мегаспорт». В турнире примут участие шесть команд: сборные легенд России, Испании, Португалии, Италии, Хорватии и сборная Звёзд.

Первый день, 28 января, будет полностью посвящён детям. Звёзды футбола примут участие в различных активностях, среди которых мастер-классы и фотосессии. Также состоится детский турнир, где наставниками ребят выступят зарубежные и отечественные легенды футбола. Игровые дни «Кубка Легенд» — 29 и 30 января.

Билеты можно приобрести на официальном сайте турнира.