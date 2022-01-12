Микель Артета: лучшие футболисты мира хотят перейти в «Арсенал»
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета выразил уверенность, что лондонский клуб по-прежнему привлекает футболистов топ-уровня.
«Этот клуб исторически нацеливался на лучших футболистов мира. Лучшие игроки всегда хотели перейти в «Арсенал». Могу сказать, что ситуация не изменилась.
Каждый раз, когда я говорю с любыми игроками, они изъявляют желание перейти к нам. Другого я не видел. Это одна из наших сильных сторон. «Арсенал» способен привлекать игроков, это наше преимущество», — приводит слова Артеты AFP.
В турнирной таблице английской Премьер-лиги «канониры» занимают четвёртое место.
Видеообзор матча «Арсенал» — «Манчестер Сити»:
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