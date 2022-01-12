«Здесь всё идеально!» Коман прокомментировал продление контракта с «Баварией»

Вингер «Баварии» Кингсли Коман прокомментировал продление контракта с мюнхенским клубом. Стороны подписали соглашение до июня 2027 года.

«Я очень счастлив, потому что «Бавария» — один из лучших клубов в мире, я знаю, что у нас ещё много возможностей и большие цели. В клубе я с 2015 года — это большая семья. Здесь всё идеально. Мои лучшие годы как футболиста ещё впереди, и я рад, что проведу их в «Баварии». Моя самая большая цель — снова выиграть Лигу чемпионов — и на этот раз вместе с нашими болельщиками на трибунах», — приводит слова Комана официальный сайт «Баварии».

Ранее сообщалось, что 25-летний француз будет получать по новому контракту с «Баварией» более € 17 млн в год до уплаты налогов.



Напомним, Коман перешёл в «Баварию» из «Ювентуса» в 2017 году за € 17 млн. В нынешнем сезоне Кингсли принял участие в 10 матчах чемпионата Германии и забил четыре гола. С 2015 года Коман вызывается в национальную команду Франции.



«Бавария» в 18 матчах набрала 43 очка и занимает первое место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги сезона-2021/2022.