«Динамо» ярко объявило о возвращении Смолова

«Динамо» ярко объявило о возвращении в клуб нападающего «Локомотива» Фёдора Смолова в своём «твиттере».

За железнодорожников Фёдор выступал с августа 2018 года, провёл 95 матчей и забил 29 голов. В составе «Локомотива» Смолов дважды выигрывал Кубок страны, стал обладателем Суперкубка, завоевал серебряные и бронзовые медали чемпионата России.

Соглашение форварда с железнодорожниками было рассчитано до лета 2022 года. Зарплата Смолова в «Локомотиве» составляла € 3,1 млн, в то время как лидеры «Динамо» получают в разы меньше. 31-летний Смолов забил семь голов в 15 матчах Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона.

Динамо» набрало 36 очков в 18 матчах и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2021/2022. «Локомотив» (28) — на шестом месте.