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Перешедший в «Палмейрас» Мурило поблагодарил болельщиков «Локомотива» за поддержку

Перешедший в «Палмейрас» Мурило поблагодарил болельщиков «Локомотива» за поддержку
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Защитник Мурило Серкейра поблагодарил болельщиков «Локомотива» за поддержку. Сегодня, 12 января, защитник перешёл в «Палмейрас».

«Хочу поблагодарить «Локомотив», моих товарищей по команде и болельщиков за поддержку, которую я получал с тех пор, как пришёл в этот клуб. Желаю вам всего наилучшего! Спасибо, «Локомотив»!» — написал Мурило на своей странице в «Твиттере».

Напомним, Мурило перешёл в «Локомотив» из «Крузейро» в 2019 году. За железнодорожников он сыграл 75 матчей и забил пять голов. В составе «Локомотива» защитник стал серебряным и бронзовым призёром чемпионата России, завоевал Кубок России и стал обладателем Суперкубка.

В нынешнем сезоне защитник принял участие в пяти матчах Российской Премьер-Лиги и отдал одну результативную передачу. С 2019 года Мурило вызывается в сборную Бразилии U23.

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