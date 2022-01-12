Агент Языджи: на 90% Юсуф — игрок ЦСКА
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Адем Чебеджи, агент полузащитника «Лилля» Юсуфа Языджи, прокомментировал потенциальный перехода своего клиента в московский ЦСКА.
«Действительно, клубы договорились. Сделка очень близка к закрытию. Стоит еще подождать, но думаю, что на 90% Юсуф — игрок ЦСКА», — цитирует агента «Евро-Футбол.Ру».
В нынешнем сезоне Языджи провёл за «Лилль» 21 матч во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Юсуфа в € 15 млн. До «Лилля» турецкий полузащитник выступал лишь у себя на родине за местный «Трабзонспор».
ЦСКА в 18 матчах набрал 30 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.
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