Агент Языджи: на 90% Юсуф — игрок ЦСКА

Адем Чебеджи, агент полузащитника «Лилля» Юсуфа Языджи, прокомментировал потенциальный перехода своего клиента в московский ЦСКА.



«Действительно, клубы договорились. Сделка очень близка к закрытию. Стоит еще подождать, но думаю, что на 90% Юсуф — игрок ЦСКА», — цитирует агента «Евро-Футбол.Ру».

В нынешнем сезоне Языджи провёл за «Лилль» 21 матч во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Юсуфа в € 15 млн. До «Лилля» турецкий полузащитник выступал лишь у себя на родине за местный «Трабзонспор».



ЦСКА в 18 матчах набрал 30 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.