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«Было очень страшно». Игроки и сотрудники «Уфы» едва не стали жертвами землетрясения

«Было очень страшно». Игроки и сотрудники «Уфы» едва не стали жертвами землетрясения
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Руководитель пресс-службы «Уфы» Сергей Тыртышный рассказал о том, как команда столкнулась с землетрясением на тренировочных сборах в Белеке в ночь с 10 на 11 января. Эпицентр землетрясения магнитудой 6,6 балла находился у берегов Кипра, а волны дошли до турецкого города.

«Многие впервые с таким столкнулись, в том числе и я. Шок испытали от того, что не понимаешь, как поступить, когда всё ходуном ходит. Вся техника скакала на столе: видеокамеры, зарядники, микрофоны, освещение. Было очень страшно. Бегу к двери, а кажется, что она из косяка выпрыгивает. Трясло недолго, минуту максимум, может, меньше. Один наш футболист, не буду называть его имени, рассказал утром, как в нижнем белье в ванную побежал. Потому что ранее где-то читал, что во время землетрясения ванная — самое безопасное место. Только успел в ванную запрыгнуть, как все прекратилось», — приводит слова Тыртышного «Башинформ».

Видео можно посмотреть на странице «Уфы» в соцсети «ВКонтакте».

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