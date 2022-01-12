Судья матча Тунис — Мали дважды дал финальный свисток до окончания основного времени
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Матч проходящего сейчас Кубка Африки между национальными командами Туниса и Мали (0:1) завершился раньше, чем должен был. Об этом сообщает The Athletic.
По информации источника, сначала Жанни Сиказве дал свисток на 85-й минуте, но ему указали на ошибку, после чего игра продолжилась. Затем арбитр дал финальный свисток после того, как команды отыграли 89 минут и 49 секунд игрового времени. На стадионе в Камеруне, где проходит игра, нигде не показывали официальное время матча.
Также в этой игре Сиказве удалил игрока сборной Мали Эль Билала Туре и назначил два пенальти – Ибраима Коне реализовал 11-метровый и принёс победу Мали, а игрок сборной Туниса Вахби Хазри не воспользовался этой возможностью.
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