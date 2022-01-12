Ильзат Ахметов не полетел на первый зимний сбор ЦСКА

ЦСКА опубликовал список игроков, которые отправились на тренировочный сбор в Кампоамор.

Вратари: Игорь Акинфеев, Владислав Тороп, Данила Боков, Владимир Шайхутдинов.



Защитники: Марио Фернандес, Бруно Фукс, Виктор Васин, Кирилл Набабкин, Хёрдур Магнуссон, Яка Бийол, Георгий Щенников, Игорь Дивеев, Вадим Конюхов, Максим Елеев.



Полузащитники: Максим Мухин, Алан Дзагоев, Бахтиёр Зайнутдинов, Константин Кучаев, Эмиль Бохинен, Иван Обляков, Егор Ушаков.



Нападающие: Фёдор Чалов, Владислав Яковлев, Антон Заболотный.

Полузащитник Ильзат Ахметов присоединится к команде после прохождения планового медицинского осмотра. Нападающий Чидера Эджуке не отправился с командой, так как находится в расположении сборной Нигерии на Кубке африканских наций.