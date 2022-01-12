Миранчук — в стартовом составе «Аталанты» на матч Кубка Италии с «Венецией»
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«Аталанта» объявила стартовый состав на матч 1/8 финала Кубка Италии с «Венецией». Российский полузащитник Алексей Миранчук выйдет на поле с первых минут.
«Аталанта»: Муссо, Скальвини, Демирал, Паломино, Хатебур, Копмейнерс, Фройлер, Пеццела, Пессина, Миранчук, Муриель.
Матч 1/8 финала Кубка Италии «Аталанта» — «Венеция» состоится сегодня, 12 января, на стадионе «Атлети Адзурри» в Бергамо. Начало встречи — в 19:30 мск. «Аталанта» начнёт выступление в турнире с этой стадии. «Венеция» ранее обыграла «Фрозиноне» (2:1) и «Тернану» (3:1). Действующий обладатель Кубка Италии — «Ювентус». Лидером по количеству завоёванных трофеев также является туринский клуб — на счету «Ювентуса» 14 выигранных Кубков Италии.
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