«Шахтер» договорился о подписании вингера «Аякса» за € 16 млн

Полузащитник «Аякса» Давид Нерес в скором времени перейдёт в донецкий «Шахтер». Об этом сообщает итальянский инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации журналиста, стороны полностью согласовали сделку по переходу 24-летнего бразильца в украинский клуб. Сумма трансфера составит от € 16 млн до € 17 млн.

Нерес – воспитанник «Сан-Паулу». Форвард перешёл в «Аякс» в январе 2017 года за € 12 млн. В нынешнем сезоне Давид принял участие в 15 матчах чемпионата Нидерландов, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи. Также на его счету один гол и одна передача в семи матчах за национальную команду Бразилии. Ранее сообщалось, что Нерес уже согласовал условия личного контракта с «Шахтёром», клубы ещё обговаривают детали трансфера.