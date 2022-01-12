ФИФА дисквалифицировала вратаря сборной Кот-д'Ивуара за нарушение антидопинговых правил

Международная федерация футбола (ФИФА) дисквалифицировала голкипера сборной Кот-д'Ивуара Сильвена Гбоуо за нарушение антидопинговых правил, сообщает BBC.



26 декабря главный тренер национальной команды Патрис Боммель был проинформирован о том, что вратарь сдал положительны допинг тест. В допинг-пробе Гбоуо был обнаружен триметазидин — антиангинальный препарат, который ФИФА относит к стимуляторам.



«Мы надеялись на благоприятный ответ от ФИФА, но узнали, что организация не отказывается от своего решения. Гбоуо тренируется в одиночестве, он сильно похудел и лишился сна», — отметил Боммель.



Сборная Кот-д'Ивуара проведёт матч 1-го тура Кубка африканских наций сегодня, 12 января. Соперником ивуарийской команды станет сборная Экваториальной Гвинеи. Начало встречи — в 22:00 мск.