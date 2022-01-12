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Источник: Лука Динь перешёл в «Астон Виллу»

Источник: Лука Динь перешёл в «Астон Виллу»
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Защитник «Эвертона» Лука Динь перешёл в «Астон Виллу». Об этом сообщает итальянский инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации инсайдера, личные условия контракта стороны согласовали сегодня утром, а сумма перехода составит € 27 млн. Сейчас Динь находится в Бирмингеме и проходит медицинское обследование. Ранее в бирмингемский клуб перешёл Филиппе Коутиньо из «Барселоны».

28-летний Динь стал футболистом английского клуба летом 2018 года, перейдя из «Барселоны». В нынешнем сезоне защитник принял участие в 13 матчах английской Премьер-лиги, не отметившись голевыми действиями. Срок действия контракта французского футболиста с «Эвертоном» подходит к концу летом 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 30 млн.

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