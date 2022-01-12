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Сборная Туниса отказалась выходить на поле, чтобы доиграть матч Кубка Африки

Сборная Туниса отказалась выходить на поле, чтобы доиграть матч Кубка Африки
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После преждевременного завершения матча между национальными командами Туниса и Мали (0:1) члены африканского футбольного союза прервали послематчевую пресс-конференцию тренера сборной Мали Мохамеда Магассубы и завили, что матч будет возобновлён с целью доиграть три минуты. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, матч должен был возобновиться спустя 40 минут после свистка, однако футболисты Туниса отказались выходить на поле.

Ранее стало известно, что главный арбитр игры дал свисток на 85-й минуте, но ему указали на ошибку, после чего противостояние продолжилось. Затем Жанни Сиказве дал финальный свисток, после того как команды отыграли 89 минут и 49 секунд игрового времени. На стадионе в Камеруне, где проходит игра, нигде не показывали официальное время матча.

Также в этой игре Сиказве удалил игрока сборной Мали Эль Билала Туре и назначил 2 пенальти – Ибраима Коне реализовал 11-метровый и принес победу Мали, а игрок сборной Туниса Вахби Хазри не воспользовался этой возможностью.

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