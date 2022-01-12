«Эвертон» и «Вест Хэм» контактировали с агентом Головина

«Эвертон» и «Вест Хэм» проявляют интерес к игроку «Монако» Александру Головину. Об этом сообщает Sportwitness.
По информации источника, оба клуба уже контактировали с агентом игрока. Проблемой для возможного переезда Александра в Англию называется нежелание «Монако» расставаться с футболистом, за которого он может затребовать около € 40 млн.
Ранее «Чемпионат» сообщал об интересе «Эвертона» к Головину.
25-летний Головин выступает в составе «Монако» с 2018 года. В нынешнем сезоне российский полузащитник в 23 матчах во всех турнирах забил три гола и отдал пять голевых передач. Контракт Головина истекает в 2024 году, Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 25 млн.
Напомним, 1 января «Монако» уволил главного тренера Нико Ковача. Команду возглавил бельгийский специалист Филипп Клеман.
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