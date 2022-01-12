Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Эвертон» и «Вест Хэм» контактировали с агентом Головина

«Эвертон» и «Вест Хэм» контактировали с агентом Головина
Комментарии

«Эвертон» и «Вест Хэм» проявляют интерес к игроку «Монако» Александру Головину. Об этом сообщает Sportwitness.

По информации источника, оба клуба уже контактировали с агентом игрока. Проблемой для возможного переезда Александра в Англию называется нежелание «Монако» расставаться с футболистом, за которого он может затребовать около € 40 млн.

Ранее «Чемпионат» сообщал об интересе «Эвертона» к Головину.

25-летний Головин выступает в составе «Монако» с 2018 года. В нынешнем сезоне российский полузащитник в 23 матчах во всех турнирах забил три гола и отдал пять голевых передач. Контракт Головина истекает в 2024 году, Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 25 млн.

Напомним, 1 января «Монако» уволил главного тренера Нико Ковача. Команду возглавил бельгийский специалист Филипп Клеман.

Новость по теме
В «Монако» высказались о возможном переходе Головина в «Вест Хэм»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022