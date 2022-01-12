Тренер сборной Туниса объяснил отказ команды выйти на поле, чтобы доиграть матч с Мали

Тренер сборной Туниса Мондер Кебайер высказался об инциденте, произошедшем во время матча 1-го тура Кубка африканских наций с командой Мали (0:1).

Ранее стало известно, что главный арбитр игры дал свисток на 85-й минуте, но ему указали на ошибку, после чего противостояние продолжилось. Затем Жанни Сиказве дал финальный свисток, после того как команды отыграли 89 минут и 49 секунд игрового времени. На стадионе в Камеруне, где проходит игра, нигде не показывали официальное время матча. Через 40 минут матч должны были доиграть, но сборная Туниса отказалась выходить на поле.

«На 85-й минуте арбитр даёт финальный свисток. На 89-й — ещё один. Предполагалось 7-8 минут дополнительного времени. Его решение необъяснимо. Футболисты принимали ванны со льдом в течение 35 минут, прежде чем их снова позвали на поле. Я давно занимаюсь тренерской деятельностью, но никогда не видел ничего подобного. Резервный рефери готовился поднять табло, и тут раздался свисток», — приводит слова Кебайера журналист Махер Мезахи на своей странице в «Твиттере».