Мино Райола проходит обычный медосмотр. Экстренная операция не проводилась

Известный агент Мино Райола проходит плановый медицинский осмотр. Ранее сообщалось, что агент был доставлен в больницу Сан-Раффаэле в Милане и перенёс экстренную операцию.

«Мино Райола проходит обычный медицинский осмотр, требующий анестезии. Всё было запланировано, никаких экстренных операций не было», — говорится в сообщении, опубликованном на странице Райолы в «Твиттере».

Напомним, среди клиентов Райолы — голкипер «Пари Сен-Жермен» и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма, норвежский нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд, шведский форвард «Милана» Златан Ибрагимович, нидерландский защитник «Ювентуса» Маттейс де Лигт, полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Поль Погба и другие известные футболисты.