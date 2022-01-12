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Мино Райола проходит обычный медосмотр. Экстренная операция не проводилась

Мино Райола проходит обычный медосмотр. Экстренная операция не проводилась
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Известный агент Мино Райола проходит плановый медицинский осмотр. Ранее сообщалось, что агент был доставлен в больницу Сан-Раффаэле в Милане и перенёс экстренную операцию.

«Мино Райола проходит обычный медицинский осмотр, требующий анестезии. Всё было запланировано, никаких экстренных операций не было», — говорится в сообщении, опубликованном на странице Райолы в «Твиттере».

Напомним, среди клиентов Райолы — голкипер «Пари Сен-Жермен» и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма, норвежский нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд, шведский форвард «Милана» Златан Ибрагимович, нидерландский защитник «Ювентуса» Маттейс де Лигт, полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Поль Погба и другие известные футболисты.

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