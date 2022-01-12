«Денежный вопрос не был основным». Генеральный директор «Динамо» — о трансфере Смолова

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал подписание соглашения с нападающим Фёдором Смоловым.

«С переходом Фёдора Смолова мы решаем одну из важных задач комплектования – это игрок, который сразу может усилить конкуренцию в линии нападения. При этом сам Фёдор проявил желание продолжить карьеру именно в «Динамо». Он мотивирован бороться за место в составе клуба и сборной. В ходе переговоров финансовый вопрос не был основным, и мы быстро всё согласовали. Рады возвращению Фёдора и желаем ему успехов с «Динамо»!» — цитирует Пивоварова пресс-служба клуба.

Динамо» набрало 36 очков в 18 матчах и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2021/2022. «Локомотив» (28) — на шестом месте.