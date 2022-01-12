Диего Годин расторг контракт с «Кальяри». Он должен перейти в «Атлетико Минейро»
Поделиться
Защитник «Кальяри» Диего Годин договорился с клубом о расторжении контракта. Об этом сообщает пресс-служба команды.
Контракт Година с «Кальяри» должен был закончится летом 2023 года. В минувшем сезоне Серии А защитник провёл 28 матчей, забил один гол. Защитник «Интера» перешёл в «Кальяри» в сентябре 2020 года. Годин с 2019 года выступал за «Интер», в стан которого перебрался из «Атлетико» на правах свободного агента. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Година в € 2,5 млн.
Ранее сообщалось, что Диего Годин в ближайшее время должен стать игроком бразильского «Атлетико Минейро». Напомним, «Атлетико Минейро» на днях продал парагвайского защитника Хуниора Алонсо в российский «Краснодар».
Новость по темеХуниор Алонсо стал игроком «Краснодара»
Комментарии
- 12 января 2022
-
23:07
-
22:50
-
22:46
-
22:32
-
22:30
-
22:29
-
22:20
-
22:15
-
22:07
-
21:48
-
21:36
-
21:32
-
21:25
-
21:12
-
21:10
-
21:09
-
20:48
-
20:42
-
20:25
-
20:20
-
20:10
-
20:09
-
19:52
-
19:35
-
19:34
-
19:26
-
19:03
-
19:02
-
18:57
-
18:43
-
18:39
-
18:25
-
18:24
-
18:18
-
18:12
Партнерский контент