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Диего Годин расторг контракт с «Кальяри». Он должен перейти в «Атлетико Минейро»

Диего Годин расторг контракт с «Кальяри». Он должен перейти в «Атлетико Минейро»
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Защитник «Кальяри» Диего Годин договорился с клубом о расторжении контракта. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Контракт Година с «Кальяри» должен был закончится летом 2023 года. В минувшем сезоне Серии А защитник провёл 28 матчей, забил один гол. Защитник «Интера» перешёл в «Кальяри» в сентябре 2020 года. Годин с 2019 года выступал за «Интер», в стан которого перебрался из «Атлетико» на правах свободного агента. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Година в € 2,5 млн.

Ранее сообщалось, что Диего Годин в ближайшее время должен стать игроком бразильского «Атлетико Минейро». Напомним, «Атлетико Минейро» на днях продал парагвайского защитника Хуниора Алонсо в российский «Краснодар».

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