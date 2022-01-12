«Барселона» — «Реал»: Винисиус открыл счёт в игре

Сегодня, 12 января, проходит полуфинал Суперкубка Испании между «Барселоной» и мадридским «Реалом». Команды играют на стадионе «Кинг Фахд» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Противостояние началось в 22:00 по московскому времени.

На 25-й минуте Винисиус Жуниор открыл счёт в игре. Карим Бензема в центре поля отобрал матч у Серхио Бускетса, после чего быстро отыгрался с Лукой Модричем. Затем Карим сделал передачу на ход Винисиусу, который ворвался в штрафную и пробил точно в ближний угол ворот.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги мадридский «Реал». Команда Карла Анчелотти набрала 49 очков в 21 игре турнира. «Севилья» имеет в своём активе 44 очка и занимает вторую позицию в чемпионате, «Барселона» (32) — на шестой позиции.