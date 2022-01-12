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Лионель Месси может пропустить матч Лиги 1 «ПСЖ» — «Брест»

Лионель Месси может пропустить матч Лиги 1 «ПСЖ» — «Брест»
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Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси может пропустить матч 21-го тура французской Лиги 1 с «Брестом», сообщает Le Parisien.

По информации источника, сегодня, 12 января, аргентинский футболист по-прежнему тренировался индивидуально. Ранее Месси пропустил встречу «ПСЖ» с «Лионом» (1:1), так как восстанавливался после перенесённого коронавируса.

К тренировкам в общей группе «ПСЖ» вернулись вратарь Джанлуиджи Доннарумма, а также полузащитники Анхель Ди Мария, Данилу Перейра и Юлиан Дракслер. Все футболисты ранее перенесли коронавирусную инфекцию.

Матч 21-го тура французской Лиги 1 сезона-2021/2022 «Пари Сен-Жермен» — «Брест» состоится 15 января на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Начало встречи — в 23:00 мск.

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