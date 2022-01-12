«Зенит» сыграет с клубом из ОАЭ на тренировочных сборах в Дубае

«Зенит» проведёт товарищеский матч с «Эмирейтс» на тренировочном сборе в Дубае, сообщает пресс-служба санкт-петербургского клуба.



Встреча пройдёт 19 января и станет первой для команды Сергея Семака в новом календарном году. Игроки «Зенита» отправятся на первые тренировочные сборы в ОАЭ завтра, 13 января, и завершат работу 25 января.



«Эмирейтс» выступает в высшем дивизионе чемпионата ОАЭ и после 13 сыгранных туров занимает последнее место в турнирной таблице. «Зенит» три раза встречался с командой из Рас-эль-Хаймы более 20 лет назад на сборах в ОАЭ (7:0, 9:0 и 3:0).

Санкт-петербургский «Зенит» в 18 матчах набрал 38 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.