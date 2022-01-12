Фёдор Смолов провёл первую тренировку в «Динамо»

Нападающий Фёдор Смолов, перешедший из «Локомотива» в «Динамо», провёл первую тренировку в составе бело-голубых.

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Напомним, Смолов перешёл в «Динамо» из «Локомотива». Форвард будет выступать за новый клуб под 40-м номером. За железнодорожников Фёдор выступал с августа 2018 года, провёл 95 матчей и забил 29 голов. В составе «Локомотива» Смолов дважды выигрывал Кубок страны, стал обладателем Суперкубка, завоевал серебряные и бронзовые медали чемпионата России.



31-летний Смолов забил семь голов в 15 матчах Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона. «Динамо» набрало 36 очков в 18 матчах и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2021/2022. «Локомотив» (28) — на шестом месте.