«Динамо» начало сбор без Шунина, Шиманьского, Бальбуэна, Евгеньева, Макарова и Лаксальта
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Московское «Динамо» отправилось на зимний сбор команды в Катар без шести футболистов основного состава. Об этом сообщил журналист Константин Алексеев.
«По моим данным, в сегодняшней первой тренировке в Катаре не приняли участие шесть футболистов «Динамо» — Шунин, Евгеньев, Бальбуэна, Лаксальт, Макаров и Шиманьски. У кого-то из них симптомы простуды, кто-то сдал сомнительный тест, при этом не имея симптомов болезни. Проблемы у игроков возникли в отпуске — ещё до общекомандного медобследования. По мере выздоровления и при наличии отрицательных тестов футболисты будут присоединяться к партнёрам. Пока же Сандро Шварц привлёк к тренировкам ряд футболистов «Динамо-2», — написал Алексеев в своём телеграм-канале.
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