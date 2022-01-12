«Интер» — «Ювентус»: Лаутаро Мартинес сравнял счёт, реализовав пенальти

В матче за Суперкубок Италии «Интер» встречается с «Ювентусом». Игра в эти минуты проходит на стадионе «Сан-Сиро» в Милане. К 36-й минуте счёт 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Интер» — «Ювентус».

На 34-й минуте встречи главный арбитр назначил в ворота «Ювентуса» пенальти, который успешно реализовал форвард миланского «Интера» Лаутаро Мартинес.

Напомним, действующим обладателем трофея является «Ювентус». Туринский клуб — лидер по количеству завоёванных Суперкубков Италии, в его активе девять трофеев.



В Серии А лидирует «Интер». Миланский клуб в 20 встречах набрал 49 очков. «Ювентус» в 21 матче набрал 38 очков и располагается на 5-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии.