«Интер» — «Ювентус»: Лаутаро Мартинес сравнял счёт, реализовав пенальти
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В матче за Суперкубок Италии «Интер» встречается с «Ювентусом». Игра в эти минуты проходит на стадионе «Сан-Сиро» в Милане. К 36-й минуте счёт 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Интер» — «Ювентус».
На 34-й минуте встречи главный арбитр назначил в ворота «Ювентуса» пенальти, который успешно реализовал форвард миланского «Интера» Лаутаро Мартинес.
Напомним, действующим обладателем трофея является «Ювентус». Туринский клуб — лидер по количеству завоёванных Суперкубков Италии, в его активе девять трофеев.
В Серии А лидирует «Интер». Миланский клуб в 20 встречах набрал 49 очков. «Ювентус» в 21 матче набрал 38 очков и располагается на 5-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии.
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