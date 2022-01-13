Организаторы трижды не сумели включить гимн Мавритании перед матчем с Гамбией
Поделиться
Перед началом матча 1-го тура группового этапа Кубка африканских наций Мавритания — Гамбия произошёл курьёзный инцидент.
Организаторы трижды пытались включить гимн Мавритании, однако все три раза допускали ошибку. В итоге футболисты так и не услышали гимн своей страны, поаплодировали, после чего прозвучал гимн Гамбии, а затем началась игра. Встреча завершилась победой сборной Гамбии со счётом 1:0.
Сборная Гамбии набрала 3 очка и занимает 1-е место в турнирной таблице группы F. Мавритания (0) — на 3-м месте. Соперниками сборных Мавритании и Гамбии по группе F являются национальные команды Мали (3) и Туниса (0). В следующем туре группового этапа Кубка африканских наций Гамбия сыграет с Мали, а команда Мавритании встретится с Тунисом.
Комментарии
- 13 января 2022
-
00:42
-
00:37
-
00:33
-
00:06
-
00:06
- 12 января 2022
-
23:52
-
23:44
-
23:37
-
23:36
-
23:34
-
23:27
-
23:25
-
23:07
-
22:50
-
22:46
-
22:32
-
22:30
-
22:29
-
22:20
-
22:15
-
22:07
-
21:48
-
21:36
-
21:32
-
21:25
-
21:12
-
21:10
-
21:09
-
20:48
-
20:42
-
20:25
-
20:20
-
20:10
-
20:09
-
19:52
Партнерский контент