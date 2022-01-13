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Организаторы трижды не сумели включить гимн Мавритании перед матчем с Гамбией

Организаторы трижды не сумели включить гимн Мавритании перед матчем с Гамбией
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Перед началом матча 1-го тура группового этапа Кубка африканских наций Мавритания — Гамбия произошёл курьёзный инцидент.

Организаторы трижды пытались включить гимн Мавритании, однако все три раза допускали ошибку. В итоге футболисты так и не услышали гимн своей страны, поаплодировали, после чего прозвучал гимн Гамбии, а затем началась игра. Встреча завершилась победой сборной Гамбии со счётом 1:0.

Сборная Гамбии набрала 3 очка и занимает 1-е место в турнирной таблице группы F. Мавритания (0) — на 3-м месте. Соперниками сборных Мавритании и Гамбии по группе F являются национальные команды Мали (3) и Туниса (0). В следующем туре группового этапа Кубка африканских наций Гамбия сыграет с Мали, а команда Мавритании встретится с Тунисом.

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