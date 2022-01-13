«Вест Хэм» уверенно обыграл аутсайдера АПЛ и поднялся на 4-е место в турнирной таблице

В матче 18-го тура английской Премьер-лиги «Вест Хэм Юнайтед» принимал «Норвич Сити». Встреча прошла на стадионе «Олимпийский» в Лондоне и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.



На 42-й минуте счёт открыл нападающий «Вест Хэм Юнайтед» Джаррод Боуэн. Результативную передачу отдал защитник столичной команды Владимир Цоуфал.

Гол Боуэна головой в ворота «Норвича»:

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На 85-й минуте Боуэн оформил дубль и упрочил преимущество хозяев в счёте. Взятие ворот было зафиксировано не сразу, но после просмотра VAR арбитр засчитал гол.

«Вест Хэм Юнайтед» набрал 37 очков и поднялся на 4-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Норвич Сити» (10) — на последнем, 20-м месте. Лидером соревнований является «Манчестер Сити», в 21 встрече набравший 53 очка. Действующий чемпион Англии — «Манчестер Сити».