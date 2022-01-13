«Челси» вышел в финал Кубка английской лиги. Судья отменил 2 пенальти и 1 гол «Тоттенхэма»

Сегодня, 13 января, завершался второй матч противостояния между «Челси» и «Тоттенхэмом» в рамках полуфинала Кубка английской лиги. Команды играли на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне (Англия). Игра завершилась со счётом 1:0 в пользу синих.

Единственный гол в матче на 18-й минуте забил Антонио Рюдигер. Рюдигер выиграл воздух в штрафной «Тоттенхэма», опередил Пьерлуиджи Голлини в борьбе за мяч и ударом от перекладины поразил цель.

На 41-й и на 57-й минутах главный арбитр матча после просмотра видеоповтора отменил два пенальти, назначенных в ворота «Челси». На 63-й минуте Гарри Кейн отправил мяч в ворота гостей, казалось бы, сравняв счёт в матче. Но в третий раз в этой игре Дин вмешался в происходящее на поле, с помощью повторов в VAR-центре зафиксировав офсайд у Гарри. Английский форвард находился ближе к воротам, чем испанский вратарь гостей.

Благодаря этой победе «Челси» вышел в финал Кубка английской лиги.