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Хави прокомментировал поражение «Барселоны» в матче с «Реалом» в Суперкубке Испании

Хави прокомментировал поражение «Барселоны» в матче с «Реалом» в Суперкубке Испании
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Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал поражение команды в полуфинальном матче Суперкубка Испании с «Реалом». Встреча прошла на стадионе «Кинг Фахд» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и завершилась со счётом 3:2 в пользу «сливочных».

«Мне грустно, когда я вспоминаю первые 20 минут. Я думаю, что мы играли с некоторым комплексом, думая о последних временах, последних результатах, но, когда мы избавились от комплексов, мне кажется, что мы стали лучше. Думаю, что мы на правильном пути, сегодня нам удалось вернуть важных людей. Мы попрощались с титулом, но смогли снять комплексы», — приводит слова Хави Marca.

В финале турнира «Реал» встретится с победителем пары «Атлетико» — «Атлетик», которые свой полуфинальный матч пройдут 13 января. Действующим победителем турнира является «Атлетик».

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