Карло Анчелотти после победы «Реала» над «Барселоной» рассказал о плане на игру

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о победе в матче с «Барселоной» в полуфинале Суперкубка Испании. Встреча прошла на стадионе «Кинг Фахд» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и завершилась со счётом 3:2 в пользу «сливочных».

«Матч был тяжёлым, потому что он был равным, с хорошими игроками и двумя хорошими командами. Всегда тяжело находиться на скамейке. Я думаю, что мы заслужили победу в первом тайме, но мы пропустили гол из-за невезения. Второй тайм был более конкурентоспособным. Мы хорошо играем на контратаках, потому что у нас есть игроки с такими характеристиками, но мы не непобедимы в контратаках. План состоял в том, чтобы хорошо защищаться и лучше атаковать. Мы хорошо атаковали во втором тайме, но могли бы лучше обороняться. Нет, это не самое важное соревнование в мире, но также имеет значение. Была хорошая атмосфера. Всё прошло неплохо для нас, но я должен быть честным, « Барселона» провела хорошую игру», — приводит слова Анчелотти Sport.es.

В финале турнира «Реал» встретится с победителем пары «Атлетико» — «Атлетик», которые свой полуфинальный матч проведут 13 января. Действующим победителем турнира является «Атлетик».