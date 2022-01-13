«Иногда кажется, что футбол придумал дьявол». Аллегри — о поражении в Суперкубке Италии

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал поражение команды в матче Суперкубка Италии с «Интером» (2:3). Миланский клуб забил победный гол на 121-й минуте.
«Это была настоящая игра, хороший тест для нас, чтобы понять, где мы находимся. К сожалению, иногда кажется, что футбол придумал дьявол. Мы допустили наивную ошибку за пять секунд до конца, но играли против сильнейшей команды Италии на данный момент и имели несколько моментов. «Поражение за пять секунд до конца причиняет боль, но мы должны использовать этот гнев для Серии А, Кубка Италии и Лиги чемпионов. Нам нужно смотреть на положительные стороны, команда улучшается, особенно физически. Это была разовая игра, она пошла не так, как мы хотели, поэтому теперь мы сосредоточимся на лиге», — приводит слова Аллегри Football Italia.
«Ювентус» является рекордсменом Италии по количеству побед в Суперкубке. Команда выигрывала этот трофей 9 раз. «Интер» в шестой раз в истории выиграл этот трофей.
«Интер» подошёл к этому матчу в качестве действующего чемпиона Серии A. «Ювентус» в прошлом сезоне стал победителем Кубка страны.
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