Симоне Индзаги: «Интер» одержал заслуженную победу в матче с великим соперником

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги высказался о победу в Суперкубке Италии с «Ювентусом». Игра прошла в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца» и завершилась победой миланского клуба со счётом 2:1.
«Мы столкнулись с сильной командой. Они не создали много моментов, так как мы играли хорошо. Мы одержали заслуженную победу против великого соперника. «Ювентус» всегда был в игре, они позволяли нам владеть мячом, но мы видели, что победить их никогда не бывает легко», — приводит слова Индзани Football Italia.
«Ювентус» является рекордсменом Италии по количеству побед в Суперкубке. Команда выигрывала этот трофей 9 раз. «Интер» в шестой раз в истории выиграл этот трофей.
«Интер» подошёл к этому матчу в качестве действующего чемпиона Серии A. «Ювентус» в прошлом сезоне стал победителем Кубка страны.
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