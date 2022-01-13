Тухель о победе «Челси» в матче с «Тоттенхэмом»: мы можем играть намного лучше

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал победу команду в полуфинале Кубка английской лиги с «Тоттенхэмом».

«Мы хорошо начали, создавали опасные моменты и действовали первым номером, но играли с огнём. Мы могли пропустить гол из-за неаккуратных ошибок. Мы должны соответствовать стандартам. Именно поэтому мы работаем и играем за «Челси». Остальное неважно. Речь идёт не только о достижении результата, мы можем играть намного лучше. Мы можем намного лучше закрывать пространства, быть лучше в защите, действовать сильнее индивидуально, лучше контролировать матч и совершать меньше ошибок. В любом аспекте мы можем и должны добиться большего», приводит слова Тухеля Daily Mail.

Ответная встреча прошла стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне (Англия) и завершилась со счётом 1:0 в пользу синих. В первом матче «Челси» обыграл «Тоттенхэм» со счётом 2:0.

Таким образом, «Челси» вышел в финал Кубка английской лиги.