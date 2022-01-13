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Конте: в ответном матче с «Челси» мы заслуживали большего

Конте: в ответном матче с «Челси» мы заслуживали большего
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Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте прокомментировал поражение своей команды от «Челси» в ответном полуфинальном матче Кубка английской лиги (0:1).

«По сумме двух встреч «Челси» заслужил выход в финал. Но я думаю, что в ответном матче мы заслуживали лучшего итогового результата. Мы создали много моментов, играли с высокой интенсивностью, с характером и желанием не проиграть этот матч.

Нам также немного не повезло. Не люблю использовать это слово, но иногда в матчах такое случается. Я имею ввиду два пенальти, которые были отменены, и гол, который не был засчитан после VAR. У нас было много моментов, чтобы попытаться забить. Но в конце концов, повторяю, «Челси» заслужил выход в финал, и мы должны это знать», — приводит слова итальянского тренера официальный сайт «Тоттенхэма».

Ответная встреча прошла стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне (Англия) и завершилась со счётом 1:0 в пользу синих. В первом матче «Челси» обыграл «Тоттенхэм» со счётом 2:0.

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