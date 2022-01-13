Лука Каттани: уверен, что «Спартак» вернётся на первые позиции

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани выразил уверенность в том, что клуб сможет вернуться на первые позиции.

«Спартак» — это не просто большой клуб. Это что-то особенное. Именно таким было мое первое впечатление.

Я уверен, что «Спартак» вернётся на первые позиции», — сказал Каттани на видео в «твиттере» пресс-службы красно-белых.

Напомним, до переезда в Россию Лука возглавлял скаутский отдел «Пари Сен-Жермен». Каттани работал во французском клубе в должности скаута с 2018 года. Ранее специалист занимал пост спортивного директора «Палермо», а позже работал скаутом в «Челси», когда главным тренером лондонского клуба был Антонио Конте.

Кроме того, в декабре «Спартак» объявил о назначении нового главного тренера. Команду возглавил Паоло Ваноли – бывший ассистент Антонио Конте.