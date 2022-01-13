Леонид Слуцкий рассказал о состоянии травмированных игроков «Рубина»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал об игроках, отсутствующих на первом сборе.
«У нас пока есть группа игроков, которая, к сожалению, не приступила к занятиям в общей группе. Травмы, полученные в прошлом сезоне, были достаточно серьезные. Но у нас длинные сборы, поэтому надеемся, что всех игроков сможем привести к сезону в оптимальном состоянии.
Тальби находится в сборной. После выступления в Кубке африканских наций мы обязаны дать ему выходные, потому что это прописано во всех регламентах. Учитывая, что он сразу приступил к подготовке, пока я не могу ответить на этот вопрос. Все будет зависеть от того, как сборная Туниса будет выступать и соответственно какое количество игрового времени Тальби будет получать», — цитирует Слуцкого пресс-служба «Рубина».
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